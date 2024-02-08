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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد أحمد ماهر يكشف عن صورة من كواليس مسلسل "حق عرب"

أحمد العوضي ومحمد
أحمد العوضي ومحمد أحمد ماهر

يواصل الفنان محمد أحمد ماهر، تصوير مشاهد مسلسل حق عرب، وذلك داخل الديكور الرئيسى للمسلسل بالحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الاعلامى، حيث يخوض به تجربة جديدة؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وكشف محمد احمد ماهر عن صورة من كواليس المسلسل؛ وهي التي جمعته مع بطل المسلسل حيث يجسد في العمل شخصية شقيقه في دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد العوضي  ومحمد أحمد ماهر 

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