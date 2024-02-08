حسام حسن "الحاكم بأمره" في المنتخب.. وزير الرياضة يخمد فتنة صلاح

يستعد مسؤولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن الجهاز الفني المعاون لحسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، الذي تولى المهمة رسميا، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم أفريقيا 2023 من ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

ويعقد جمال علام رئيس الاتحاد جلسة مع حسام حست وشقيقه إبراهيم حسن الذي تولى منصب مدير الكرة للفراعنة، من أجل الوصول إلى صيغة حول العناصر التي ستنضم للجهاز الفني الجديد للمنتخب، خصوصا أن العميد قدم بعض الأسماء للعمل معه، حيث طلب أحمد الكاس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب المساعد بصلاحيات مدرب عام رفقة الكاس.

وعلمت "الوفد" أن هناك اتجاها لإضافة عنصر تدريبي آخر من أصحاب السن الصغير لمعاونة الجهاز الفني واكتساب المزيد من الخبرات، وسيتم طرح 3 أسماء على حسام حسن للاختيار من بينها، لكن يظل هذا المقترح غير نهائي وسيحسم في الساعات المقبلة

وتشهد الساعات المقبلة حسم التشكيل للجهاز الفني مع وجود نية من اتحاد الكرة باستمرار الدكتور محمد أبو العلا على رأس الجهاز الطبي للفراعنة، فيما سيشكل إبراهيم حسن الجهاز الإداري للفراعنة من جديد.

وأكد جمال علام، أن مجلس إدارة الاتحاد يدعم حسام بكل قوة في التجربة الجديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق معه لقيادة المنتخب، جاء بعد العديد من الجلسات مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية: "وزير الشباب أكد دعمه الكامل للمنتخب، من أجل العودة إلى المسار الصحيح، وتصحيح الأخطاء سريعا، وتحدثنا مع حسام حسن على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل على التطوير".

وأكمل: "الجهاز الفني اختار الطاقم المعاون، والحديث عن معسكرات داخلية أو خارجية سيكون وفقا لرؤية المدير الفني، وسنعمل على تلبية كافة الاحتياجات، حسام حسن لاعب ومدرب كبير، وإذا احتاج معدا نفسيا بالجهاز سنعمل على ذلك.. كما أن الظروف لم تساعد اللاعبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".

وأردف: "نثق في قدرات حسام حسن لقيادة المنتخب، للتأهل إلى كأس العالم 2026، لأنه صاحب تاريخ كبير للغاية، والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة".

علاقة محمد صلاح بـ حسام حسن

وعن علاقة حسام حسن بمحمد صلاح نجم ليفربول وقائد الفراعنة، قال علام: "محمد صلاح لاعب محترم وكبير، والإصابة أثرت عليه بالسلب في بطولة أفريقيا، كما أنه قائد المنتخب، بالتالي العلاقة ستكون جيدة".

وكان حسام حسن قد هاجم صلاح، على خلفية خروجه من معسكر المنتخب في كأس أمم أفريقيا والذهاب إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، وقال وقتها: "لو كنت على رأس القيادة الفنية، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى".

في سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الجميع سيدعمه بكل السبل في مهمته الجديدة كمدير فني لمنتخبنا،

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى كل التوفيق لحسام حسن في قيادة المنتخب وسندعمه بكل السبل، كما أنه أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في مهمته الجديدة".

وأضاف: "تطوير جميع المنتخبات الوطنية على رأس أولويات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، وكرة القدم مزاج عام عند المصريين، لذا فهم حريصون على تصحيح المسار دائما".

وعن علاقة حسام حسن بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، قال: "حسام حسن يقدر ويحترم محمد صلاح وكل محترفي مصر بالخارج بشكل عام".