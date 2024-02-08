الأمن يضبط مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – الشرقية – القليوبية – بنى سويف - مطروح).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى وضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").



وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدتين ، 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الحسينية .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").



ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس) وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس) وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,750,000) جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.