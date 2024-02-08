الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع عن المعدلات الطبيعية بـ3 درجات (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعات في قيم الحرارة خلال فترة النهار، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات، وسيشهد اليوم ارتفاعا آخر في قيم الحرارة عن أمس بمعدل درجة.

العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة نهارًا

وأضافت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة خلال فترة النهار، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

ارتفاع قيم الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “عدم وجود أي سحب مؤثرة يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم الحرارة، كما أنّ أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، وبالتالي، فإن الأجواء دافئة بشكل كبير خلال فترة النهار”.

