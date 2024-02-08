صور.. انتشال شهداء فلسطينين من منازل بخان يونس

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس ومدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما دخلت الحرب في القطاع شهرها الخامس.

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، إن طواقمها "تمكنت من انتشال عدد من الشهداء وإسعاف عدد آخر من الجرحى من منزل عائلة "فحجان"، وإسعاف عدد آخر من الجرحى من منزل عائلة "المغير" نتيجة استهداف طائرات إسرائيلية للمنزلين بحي تل السلطان غرب محافظة رفح المكتظة بالسكان والنازحين جنوب قطاع غزة الليلة".

انتشال شهداء فلسطينين من منازل بخان يونس

وكان وكالة الإنباء الروسية أفاد بارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 14 بينهم 5 أطفال وعشرات الإصابات جراء استهداف منزلي العائلتين المذكورتين غرب رفح.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون من عائلة "الدرة" جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا قيد الإنشاء بشارع السلام.

كما شهدت العمليات مقتل الصحافي نافذ عبد الجواد ونجله في قصف إسرائيلي لمنزله في دير البلح.

وفي شمال قطاع غزة، اندلعت اشتباكات على امتداد شارع ومفترق الصناعة غرب مدينة غزة وفي محيط دوار أبو مازن.