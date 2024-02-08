ذكرى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفتحها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الساعات الماضية، عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 ، والتي تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024، وتنتهي في فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

ومن المعروف انه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج، احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس، حيث أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعا من التطوع بـ صوم ليلة الإسراء والمعراج لما ورد عن الرسول صلوات الله عليه أنه قال: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا».

وعن سبب تسمية ليلة الإسراء والمعراج بهذا الإسم، فهو يحمل شقي الإسراء والمعراج، ففي الشق الأول الإسراء، فهي الرحلة الأرضية التي هيأها الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى القدس بالمسجد الأقصى، والسير ليلًا مطمئنا، لذلك فهي تسمى بالإسراء.

أما المعراج، فقد سميت بهذا الأسم، لدلالتها على الرحلة السماوية من القدس إلى السموات العليا، حتى وصوله إلى سدرة المنتهى، وتلك المكانة التي لن يصل لها أي بشر من قبل.



