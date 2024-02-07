نائب محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور احتفال مديرية أوقاف سوهاج، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور الدكتور محمد حسني وكيل وزارة ألاوقاف بسوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارةالمركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج .

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمات للشيخ الضبع محمد مدير عام الوعظ والفتوى بالازهر، والشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن الإسراء المعراج، والدروس المستفادة منها، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي، ثم أداء صلاة العشاء.