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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: بايدن رئيس ضعيف (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة تكمن في وجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كذاب، وأن الشعب الإسرائيلي أصبح متطرفًا، ولا يرغب بالسلام، أو حل الدولتين، والجانب الأمريكي يعرف ذلك، ويخطط لتل أبيب، لكن اضطر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للذهاب للشرق الأوسط.

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وقف إطلاق النار:

 أضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العرب صادقون منذ البداية فيما يقولونه، الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار وحل الدولتين وتبادل الرهائن، وهذا كلام عقلاني، وأي شخص في العالم ذو عقل وفهم سيقول ذلك، لكن إسرائيل لا تريد، وأمريكا لا تضغط على إسرائيل، وهذه هي المشكلة منذ بداية الحرب.

 

بلينكن يأتي للمنطقة للحديث فقط:

 أشار إلى أن "بلينكن" يأتي للمنطقة للحديث فقط، حيث يقول لإسرائيل أن تتفادى قتل المدنيين، وأن تُدخل المساعدات، ومنذ بداية الحرب وحتى اليوم لا يزال كلامًا، والوضع في المربع الأول، فما زالت إسرائيل في غطرسة وتلقت 17 مليار دولار من دون قيد أو شرط.

 وتابع: "هناك خوف شديد في أمريكا للحديث حول الحرب في غزة، واليهود في أمريكا موجودون بقوة في جميع المجالات، وهناك خوف من إغضابهم، وبايدن رئيس ضعيف جدًا، سواء في موضوع غزة، أو غيرها".

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