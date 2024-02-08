الأوقاف تعقد 1444 ندوة علمية تحت عنوان "الإسراء والمعراج .. دروس وعبر"

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، مساء الأربعاء 1444 ندوة علمية بعد صلاة العشاء حول موضوع "الإسراء والمعراج.. دروس وعبر".

أماكن إقامة الندوات

أوضحت الأوقاف أن الندوات جاءت على النحو التالي، في مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـ (25) مسجدا منها: مسجد الجامع الكبير، ومسجد المدينة المنورة.

ففي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـ( 24) مسجدا منها: مسجد صادق الرافعي، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (23) مسجدا منها: مسجد الرحمة الشرقي، ومسجد البر والتقوى.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوات بـ (12) مسجدا منها: مسجد التوفيقي، ومسجد الكبير.



وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (40) مسجدا منها: مسجد التقوى، ومسجد أولاد سند.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوات بـ (44) مسجدا منها: مسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد البردة الشريفة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوات بـ(17) مسجدا، منها: مسجد الرحمن، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوات بـ ( 24) مسجدا منها: مسجد النصر، ومسجد أم القرى.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوات بـ (43) مسجدا، منها: مسجد الكبير، ومسجد الجوهري.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوات بـ (13) مسجدا منها: مسجد ناصر، ومسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوات بـ (18) مسجدا، منها: مسجد التنعيم، ومسجد الروضة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوات بـ (16) مسجدا منها: مسجد دار السلام، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوات بـ (53) مسجدا، منها مسجد العارف بالله، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت الندوات بـ ( 22) مسجدا منها: مسجد الرحمن، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوات بـ ( 90) مسجدا، منها مسجد سادات قريش، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوات بـ (39) مسجدا، منها مسجد الميناء الكبير، ومسجد أبو التوبة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوات بـ ( 57) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوات بـ ( 25) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بـ ( 56) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد المعلمين.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوات بـ ( 100) مسجدا، منها مسجد النصر، ومسجد الشهداء.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بـ ( 214) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد فجر الإسلام.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بـ ( 58) مسجدا، منها مسجد المطار، ومسجد أبو شوك.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بـ (30) مسجدا، منها: مسجد سيدي شبل، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوات بـ ( 34) مسجدا، منها: مسجد عبد الله بن عباس، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بـ ( 110) مسجدا، منها: مسجد شعراوي، ومسجد مصطفى كامل.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بـ ( 252) مسجدا، منها: مسجد الروضة، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوات بـ ( 43) مسجدا، منها: مسجد الفولي، ومسجد العرفاني.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوات بـ ( 102) مسجدا، منها: مسجد المغربي الكبير، ومسجد الحي القيوم.