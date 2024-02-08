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الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل.. والأرصاد تُحذر

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بانخفاض درجات الحرارة مع سقوط للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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شبورة وطقس شديد البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحة أن هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضًلا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس دافيء نهارًا شديد البرودة ليلًا 

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد دافيء نهارًا على القاهرة  الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى 23 والصغرى 14 

السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 10

جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 15 

شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 08 

جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 10 

المنصورة العظمى 23 والصغرى 13 

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 12 

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