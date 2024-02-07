شبورة وطقس شديد البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

تصدرت حالة الجو والأرصاد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد تحول في الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غداً الخميس، حيث يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ونشرت هيئة الأرصاد عبر صفحتها على فيس بوك، توقعاتها لدرجات الحرارة ليلًا، إذ تتوقع هيئة الأرصاد، أن تكون حالة الطقس شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية خلال طقس الخميس

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غداً الخميس، شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.