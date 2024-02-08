موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 .. بشرى سارة للمصريين

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. يكثف مستحقي معاش تكافل وكرامة البحث عن زيادة المعاشات، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

معاشات تكافل وكرامة

وتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، فضلًا عن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025، وهو ما يعد بشرى سارة لـ22 مليون بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، يتقاضون معاش تكافل وكرامة شهريًا، حيث يتم صرف زيادة المعاشات بداية من شهر مارس المقبل.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس

من يحصل على معاش 800 جنيهًا، يتقاضى بعد الزيادة 920 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 770 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 885.5 جنيه.

- من يحصل على معاش 740 جنيهًا، يتقاضى بعد الزيادة 851 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 700 جنيه، يصبح بعد الزيادة 805 جنيهات.

- من يحصل على معاش 680 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 782 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 650 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 747.5 جنيه.

- من يحصل على معاش 620 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 713 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 580 جنيهًا، يحصل بعد الزيادة 667 جنيهًا.

- من يحصل على معاش 550 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 632.5 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 500 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 575 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 480 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 552 جنيهًا.

- من يحصل على معاش 450 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 517.5 جنيه.