عاجل
سرقوا سكر الغلابة.. اليوم محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى وزارة التموين
الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 .. بشرى سارة للمصريين

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. يكثف مستحقي معاش تكافل وكرامة البحث عن زيادة المعاشات، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

txt

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. خطوات بسيطة

txt

القباج: "إدخال فئة الصيادين إلى منظومة تكافل وكرامة"

معاشات تكافل وكرامة

وتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، فضلًا عن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025، وهو ما يعد بشرى سارة لـ22 مليون بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، يتقاضون معاش تكافل وكرامة شهريًا، حيث يتم صرف زيادة المعاشات بداية من شهر مارس المقبل.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس 

من يحصل على معاش 800 جنيهًا، يتقاضى بعد الزيادة 920 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 770 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 885.5 جنيه.

- من يحصل على معاش 740 جنيهًا، يتقاضى بعد الزيادة 851 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 700 جنيه، يصبح بعد الزيادة 805 جنيهات.

- من يحصل على معاش 680 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 782 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 650 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 747.5 جنيه.

- من يحصل على معاش 620 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 713 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 580 جنيهًا، يحصل بعد الزيادة 667 جنيهًا.

- من يحصل على معاش 550 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 632.5 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش 500 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 575 جنيهًا.

- من يتقاضى  معاش 480 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 552 جنيهًا.

- من  يحصل على معاش 450 جنيهًا، يصبح بعد الزيادة 517.5 جنيه.

مواد متعلقة

موعد صرف تكافل وكرامة شهر فبراير 2024

"التضامن" تبدأ صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يناير 2024

القباج: زيادة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمليون أسرة خلال 2023

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
الجريدة الورقية