الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. خطوات بسيطة

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، إذ أتاحت الحكومة خدمة جديدة للاستعلام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستطيع المواطنون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

عمل الخطوات الآتية:

1- على المواطن/ة الدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

2- تحديد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الشاشة.

3- إدخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

4- الضغط على أيقونة “استعلام”

5- يظهر أمامك كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

يبدأ صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، من يوم 15 يناير 2024، ويتيح المواطنين الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لوزارة المالية، أو التابعة لشركة بنوك مصر.

طريقة تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024

يستطيع المواطنين المتظلمين تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- تحديد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الشاشة.

- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- الضغط على أيقونة “تسجيل شكوي”.

- ادخال كافة البيانات المطلوبة.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة

وفي هذا الصدد، حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة يناير 2024، ولم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير المقبل، لذلك يتم صرف المعاش بدون أي زيادات.