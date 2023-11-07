القباج: "إدخال فئة الصيادين إلى منظومة تكافل وكرامة"

‏أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، زيارة لمحافظة الدقهلية، استهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، إذْ كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية، إذْ قاما بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة واستمعا إلى مطالبهم ومشاكلهم بمقر مركز شباب العصافرة، وذلك بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين، إذْ وجَّه الصيادون الشكر للسيد رئيس الجمهورية على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة.





عقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية و الرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، إذْ تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.



كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزة تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، إذْ يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.



أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بمزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية كافة.



أعلنت القباج عن حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023.



كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.



كما قررت ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج "كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.



من جانبه أشار محافظ الدقهلية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها إلي سابق عهدها للحفاظ علي الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين، مشيرًا إلى أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 ألف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات عليها.



أكد "المحافظ" أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديًا والنهوض بأسرهم من خلال توفير الكثير من البرامج لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والأفراد.



قال "مختار": “جئنا اليوم لنستمع إلي مشاكل الصيادين لحلها والعمل علي تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادى وحصولهم علي الخدمات كافة من خلال التمكين الاقتصادى، وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنيه ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأمينى”.



ثمَّنَ "المحافظ" دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة ورفع درجة الوعى لديهم، والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع علي حدود 3 محافظات هي: (الدقهلية - دمياط - بورسعيد) وكانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان، مع مرور السنين أصبحت 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة التعديات كافة داخل البحيرة أصبحت 250 ألف فدان، وتم الانتهاء من إنشاء طريق الحزام الآمن علي شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو مترًا يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، والهدف من إنشائه هو وقف نزيف التعدي على شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين، وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبري، وذلك لإجراء أعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع أراضٍ مكتسبة من إنشاء طريق الحزام الآمن لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين (مراسي لخدمة الصيادين - ميناء للصيد - أسواق بيع أسماك بالجملة - أسواق خضراوات وفاكهة - حدائق - ملاعب - محطة تموين سيارات - مجمع مواقف)، بالإضافة إلي إنشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو مترات لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث ( لمطرية والمنزلة والجمالية).

