موعد مباراة النصر والهلال اليوم في كأس موسم الرياض

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا في الرياض لمتابعة المباراة المرتقبة بين النصر والهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض المقامة بين الهلال والنصر وإنتر ميامي.

يدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا باكتمال صفوف الفريق بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة، وعودة الأسد السنغال ساديو ماني بعد الانتهاء من مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ونجح النصر في الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بالمباراة الأولى بنتيجة 6-0، ويكفية التعادل في مباراة اليوم لحسم لقب البطولة الودية.

على الجانب الأخر حقق فريق الهلال الفوز على إنتر ميامي في المباراة الأولى بنتيجة 4-3، وليس أمامه سوى الفوز فقط في مواجهة اليوم للتتويج بالبطولة.

ويتسلح فريق الهلال بعودة النجوم الدوليين واكتمال صفوفه، كما يعتمد المدرب خورخي خيسوس على القوة الضاربة للفريق في مقدمتها النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وثنائي البوسط روبن نيفيز و سيرجي سافيتش.

موعد مباراة النصر والهلال اليوم

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي.

كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.