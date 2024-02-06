النصر السعودي يقدم عرضًا مغريًا لـ فاران

يجهز نادي النصر السعودي عرضًا مغريًا للمدافع الفرنسي فاران لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن نادي النصر يجهّز عرضًا لا يقاوم من أجل اقناع فاران بالتوقيع على عقود انتقاله للنصر وقبول فكرة خوض التجربة في الدوري السعودي.

وذكرت الصحيفة أن المسئولين السعوديون يرون بأن فاران إضافة كبيرة وبارزة لمشروع الدوري السعودي و أن مانشستر يونايتد سيسمح له بالرحيل في نهاية الموسم.

الهلال السعودي يجهز عرضًا تاريخيًا لضم محمد صلاح

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن خطة دعم الزعيم لصفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت صحيفة سبورت الشهيرة في تقرير لها اليوم أن الهلال السعودي يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لتقديمه لليفربول في الصيف المقبل من أجل اقناعهم بالتخلي عن خدمات الفرعون المصري محمد صلاح.

كما ذكرت الصحيفة في تقريرها أن صلاح سيحصل على راتب 50 مليون سنوياً من الهلال، ليصبح من أعلى اللاعبين رواتب في الدوري السعودي.

وكان الهلال قد تفاوض مع ليفريول في الميركاتو الماضي، إلا أن النادي تمسك بخدمات اللاعب، كما رفض المدير الفني رحيله بسبب أهميته بالفريق، رغم تقديم عروض قوية من الهلال والاتحاد.

وأبدى محمد صلاح رغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي أملا في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، إلا أنه من المتوقع أن يتخلى عن فكرته خلال الفترة المقبلة في ظل العروض الفلكية التي يحصل عليها من السعودية.