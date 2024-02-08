YouTube TV يحصل على خيار محسّن بدقة 1080 بكسل يوفر جودة فيديو أفضل

يحصل مستخدمو YouTube TV على خيار فيديو عالي الجودة لكل شيء بدءًا من مشاهدة برامجهم المفضلة وحتى مشاهدة مباراة مباشرة. تطرح Google إعدادًا جديدًا يسمى 1080p Enhanced لمشتركي YouTube TV وقنوات Primetime. يعمل إعداد 1080p المحسن على تحسين دقة 1080p60 الحالية من خلال معدل البت الذي تمت ترقيته.

أكدت Google التحديث بعد أن نشر أحد مستخدمي Reddit عنه على النظام الأساسي. يوفر الإعداد المحسن بدقة 1080 بكسل "أعلى جودة للفيديو لدينا"، وفقًا للرد. أبلغ مستخدمو Reddit الذين لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى 1080p Enhanced أن الدقة متاحة لجميع القنوات نفسها مثل 1080p60، مثل Paramount وSyfy. يتبع خيار 1080p Enhanced أيضًا YouTube Premium، الذي عزز جودة الفيديو للمشتركين على النظام الأساسي الأصلي للشركة.

في هذه الحالة، يجب على أي مشترك في YouTube TV وPrimtime Channels لديه جهاز بث محدث متوافق مع 4K أن يتمكن من الوصول إلى الخيار من خلال الوصول إلى إعدادات جودة الفيديو. ومع ذلك، اكتشفت جوجل خطأً يمنع المستخدمين من اختيار دقة 1080 بكسل محسنة يدويًا. ومع ذلك، ذكرت الشركة أن الخلل لا يؤثر على جودة الصورة وأنها تعمل على حل المشكلة.