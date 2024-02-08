500 لاعب في بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية

تنطلق غدا الجمعة بالإسماعيلية فاعليات بطولة كأس مصر التجديف بمشاركة 500 لاعب يمثلون 14 نادي من أندية مصر وذلك بمدينة الإسماعيلية.ومن المنتظر أن يتم الانتهاء اليوم الخميس من التصفيات قبيل انطلاق المسابقات الرسمية التي تمتد على يومي الجمعة والسبت القادمين.

يشارك في هذه البطولة المهمة حوالي 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا من نوادي التجديف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتتضمن الأندية المشاركة: القناة الرياضي، هيئة قناة السويس ببورسعيد، هيئة قناة السويس ببورتوفيق، اتحاد الشرطة، المعادي واليخت، طلائع الأسطول، المصري، الكهرباء، اليخت المصري، البنك الأهلي، المقاولون العرب، المنصورة، الأقصر وأسوان.

تم عقد الاجتماع الفني بحضور الحكم الدولي سامي محمد أبو العلا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للتجديف، والحكم الدولي أحمد حلمي غريب، رئيس لجنة حكام البطولة، بالإضافة إلى هيئة التحكيم المؤلفة من 12 حكمًا.

تتوقع أن تشهد هذه البطولة المهمة منافسة قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النجاح والتفوق والتتويج بلقب بطولة كأس مصر للتجديف. وتعد هذه البطولة فرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم البدنية في رياضة التجديف والتنافس على المستوى الوطني.

ستقام البطولة في مياه الإسماعيلية، وتتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق هذه الرياضة. ستكون هذه البطولة فرصة لتعزيز الروح الرياضية والتواصل بين الأندية واللاعبين من خلال المنافسة الشريفة والتعاون.

يتطلع الجميع إلى انطلاقة ناجحة لهذه البطولة الرياضية المهمة، ويتمنون التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الكأس. سنكون على تواصلعزيزي القارئ،

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من المقرر أن تبدأ تصفيات البطولة غدًا، وتجرى السباقات الرسمية يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ 9 و 10 فبراير. يشارك في هذه البطولة الرياضية المهمة حوالي 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا من نوادي التجديف المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تعتبر هذه البطولة فرصة لتوحيد رياضة التجديف في مصر وتعزيز المنافسة الشريفة بين الأندية المشاركة. وقد تمثل هذه الأندية مؤسسات رياضية مهمة بما في ذلك القناة الرياضي وهيئة قناة السويس ببورسعيد وهيئة قناة السويس ببور توفيق واتحاد الشرطة والمعادي واليخت وطلائع الأسطول والمصري والكهرباء واليخت المصري والبنك الأهلي والمقاولون العرب والمنصورة والأقصر وأسوان.

وقد شهد الاجتماع الفني حضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للتجديف، الحكم الدولي سامي محمد أبو العلا، بالإضافة إلى رئيس لجنة حكام البطولة، الحكم الدولي أحمد حلمي غريب. وتم تعيين لجنة تحكيم تضم 12 حكمًا للإشراف على البطولة.

يتطلع الجميع إلى انطلاقة ناجحة لهذه البطولة الرياضية المهمة، ونأمل أن تسهم في تعزيز الروح الرياضية وتعزيز التواصل بين الأندية والمشاركين. ستقام البطولة في مياه الإسماعيلية، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق هذه الرياضة.