طقس الخميس دافيء نهارا بارد ليلا والعظمى 23 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 8 فبراير، إستقرارا في الأحوال الجوية ليصبح الطقس دافيء نهارا بارد ليلا، مع إستمرار ظهور السحب المتوسطة.

ويسود المحافظة طقس بارد ليلا وتنخفض درجات الحرارة إلى معدلات متدنية، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، ويتكون الصقيع على المزروعات.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا خلال هذه الفترة نهارا، بينما تبقى منخفضة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس دافيء نهارا بارد ليلا، واستمرار ظهور السحب المتوسطة مع هدوء نسبي في نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة ليلا، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس دافيء نهارا بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

طقس الفيوم دافيء نهارا بارد ليلا والصغرى 9 درجات

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظة الفيوم تبلغ 23 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 9 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت الهيئة المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح اليوم سوف تشهد هدوء نسبي على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 15 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة نهارا والأجواء الدافئة، وسطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة ومثالية نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.