حملة على المخابز التموينية بقرية بلقينا في المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى حملات مفاجئة على المخابز التموينية بالوحدة المحلية لقرية بلقينا

وشهدت الحملة رصد عدد من المخالفات الخاصة بالوزن و المواصفات و إنتاج الخبز و تواجد البطاقات الذكية و تم تحرير 3 محاضر مخالفات تجاه تلك الوقائع

كما تم ضبط عدد ٢ جوال دقيق مدعم أثناء بيعه لفرن سياحي بقرية بلقينا و تم التحفظ على الدقيق من قبل إدارة تموين مركز المحلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المخالفة.

سوف تستمر تلك الحملات على المخابز التموينية بقرى مركز المحلة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز المحلة.