غدًا.. محاكمة المتهم بالتخلص من زميله في الزيتون

تستأنف غدًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، محاكمة المتهم بالتخلص من زميله في الزيتون.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 31 أغسطس للعام الماضي بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة قتل زميله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه لما ضمره قلبه من ضغينة، لأن المجنى عليه طلب منه أن يعيد له المبلغ الذى اقترضه، فقام المتهم بانتظاره والتعدي عليه وبعد أن حاول المجنى عليه أن يفر هاربًا من بين يديه لاحقه وقام بطعنه عده طعنات بسلاح أبيض «مطواه» بأعلى أنسجته اليمنى وطعنة بأعلى الصدر مما نتج عن قطع في الشريان الإبطي والأيسر، وطعنه في يده حتى فارق الحياة.