"الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشكله السكانية" ندوة بمركز إعلام منفلوط

نظم مركز إعلام منفلوط ندوة اعلامية توعوية بعنوان “الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشكله السكانية واثرها علي تنمية الأسرة المصريه” ضمن فعاليات حملة تنمية الأسرة المصريه تحت شعار “أسرتك ثروتك” التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وتوجيهات الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وتم هذا اللقاء بمدرسة الاعدادية بنات بمنفلوط وبحضور قدري حسين مدير الإدارة التعليمية بمنفلوط والشيخ قناوي مدير عام الوعظ والارشاد بمنفلوط والقس ميخائيل سليمان نائب بيت العيلة بمنفلوط وأمل عمران مسؤل التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بمنفلوط وبمشاركة الأخصائيين الاجتماعين ومدرسين وقيادات تعليمية ومكلفات خدمة عامه

وأكدت مني احمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط علي دور الهيئه العامة للاستعلامات في التوعية والتثقيف وأشارت إلي أهم القضايا القومية والاجتماعية التي تهم الدولة

وأوضح قدري حسين أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشكلة السكانية علي الحالة التعليمية الي تكدس الفصول بالطلاب وجعل المستوي التعليمي غير جيد مما أدي إلى إتجاه الطلاب الي الدروس الخصوصية وهذا يثقل كاهل رب الأسرة ومن ضمن الآثار ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وكذلك سوء الحالة الصحية وازدحام المواصلات وانخفاض دخل الفرد وقلة الرقعة الزراعية مما اضطرنا للاستراد من الخارج ثم وأوضح الشيخ أن الخروج من هذه الازمة عن طريق تنظيم الأسرة وهو مباح شرعا وتقره الاديان السماوية ويجب أن تكون هناك أسرة قوية مبنية علي القيم والأخلاق والتربية الجسمانية والعقلية السليمة

وأكد القس ميخائيل علي أن العقل السليم في الجسم السليم وأن الأسرة يجب أن تكون قوية ومتساسكة بغض النظر عن العدد وأشارت أمل عمران عن اهم المبادرات الرئاسية التي تقدمها وزارة الصحة من أجل الاهتمام بصحة الأسرة المصريه والفحوصات المجانية التي تقدم لهم لاكتشاف الأمراض مبكرا وأختتم اللقاء بتوجيه الشكر لأعضاء المنصة والحضور

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة