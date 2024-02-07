عاجل.. سماع دوي انفجارات شرق العاصمة بغداد

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل بسماع دوي انفجارات في شرق العاصمة بغداد مساء اليوم الأربعاء، و ورود أنباء عن قصف جوي بمسيرات، استهدف سيارة شرقي بغداد.

وحسب الانباء أن السيارة استهدفت بصواريخ "هلفاير" من طائرة مسيرة، في حين تجري عملية التعرف على هوية الضحايا.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى العراق جينين هينيس قد أكدت أن الهجمات المستمرة على العراق تهدد استقراره "الذي تحقق بشق الأنفس".

في حين أعلن البنتاغون أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر السبت الماضي، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.



وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وجاء ذلك ردا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم 28 يناير، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح.