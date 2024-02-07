عاقبت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمجمع عابدين، اليوم الاربعاء ، المتهم بالسجن المؤبد لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار .

المؤبد للمتهم لحيازة مواد مخدرة بالزيتون

كانت النيابة أحالت المتهم «محمد.ع» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 12 نوفمبر للعام الماضى بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، تم القبض عليه وبحوزته 500 جرام من مخدر «الهيروين» وسلاح أبيض «مطواه

"بسبب التبول لا إرداي "..عامل يقتل طفله والأم ترمي الجثة في القمامة بعين شمس

كما تواصل نيابة عين شمس ، تحقيقات موسعة في مقتل طفل على يد والده ووالدته بدائرة القسم، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت مباحث القاهرة غموض العثور على جثة طفل في عين شمس، أفادت التحريات بأن والده اعتدى عليه بالضرب بـ عصا خشبية وخرطوم، وقام بتجريده من ملابسه، وتعذيبه، بسبب كثرة التبول على نفسه، والرد عليه بطريقة غير لائقة، وأن والدته قامت بالتخلص من الجثة بإلقائها في القمامة، تم ضبط الأب والأم، وأحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من مباحث عين شمس، أفاد بعثور الأهالي على جثة طفل- 5 سنوات- داخل جوال لجمع القمامة تم تشكيل فريق بحثي، وتوصلت التحريات وفحص كاميرات المراقبة إلى قيام والدته «ربة منزل- 36 سنة» بالتخلص من الجثة بإلقائها بجوار القمامة في شارع الجنينة بمنطقة عين شمس، وبمناقشتها أقرت بأن والده تعدى عليه بالضرب حتى الموت.

كما توصل فريق البحث إلى شاهد رؤية، والذي تم استجوابه، وأفاد برؤيته سيدة أثناء قيامها بإلقاء جوال وبداخله الطفل الضحية، وتم تحديدها وباستجوابها اعترفت على زوجها «عامل- 39 سنة» الذي قام بالتعدي على الطفل بعصا خشبية وخرطوم وتجريده من ملابسه وتعذيبه بسبب كثرة التبول على نفسه والرد عليه بطريقة غير لائقة، مما أدى لوفاته، وتولت النيابة التحقيق.