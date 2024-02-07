محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية



اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 85.52 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 85.52% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 60 ألف و455 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألف و 909 طالبًا.

لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 7 ألاف و457 طالبا نجح منهم 4539 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 71.20 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 84.2 % ، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.