عاجل
الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة نقابة المعاشات: قرارات الرئيس السيسي تدل على شعوره بأعباء المواطنين (فيديو)
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية

بوابة الوفد الإلكترونية


اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 85.52  % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 85.52% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 60 ألف و455 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألف و 909 طالبًا.

 لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 7 ألاف و457 طالبا نجح منهم 4539 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 71.20 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 84.2 % ، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

الجريدة الورقية