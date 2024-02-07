الاتحاد يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على الطائي بثنائية دون رد في المواجهة المقامة الآن بين الفريقين ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدف التقدم للنمور من ضربة خلفية رائعة في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف النجم الصاعد فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول:

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مدالله العليان / حسن كادش / أحمد حجازي / فواز الصقور

الوسط: كانتي / الفرحان / الغامدي

الهجوم: رومارينهو / حمدالله / مروان الصحفي