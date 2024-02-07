الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول

مباراة الاتحاد والطائي
مباراة الاتحاد والطائي

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على الطائي بثنائية دون رد في المواجهة المقامة الآن بين الفريقين ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدف التقدم للنمور من ضربة خلفية رائعة في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف النجم الصاعد فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول:

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أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل الاتحاد السعودي أمام الطائي

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حجازي يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي في الدوري السعودي

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مدالله العليان / حسن كادش / أحمد حجازي / فواز الصقور

الوسط: كانتي / الفرحان / الغامدي

الهجوم: رومارينهو / حمدالله / مروان الصحفي

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