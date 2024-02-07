الأهلي يقطع الطريق على كوبري عبد القادر

قطع النادي الأهلي الطريق أمام الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول كوبري انتقال احمد عبد القادر الجناح الأيسر للفريق إلى الزمالك عبر عرض نادي سيفاس سبور التركي.

ورفض مسؤولو الأهلي فكرة بيع عيد القادر بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خوفا من انتقاله للزمالك في الصيف القادم كما فعل الأهلي مع أمام عاشور لاعب القلعة البيضاء السابق.

ويخشى البعض داخل الأهلي من استغلال الزمالك وصول علاقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع عيد القادر إلى طريق مسدود، وإصرار اللاعب على الرحيل في إقناعه بالانضمام للقلعة البيضاء.

وتلقي عبد القادر عرضا للرحيل إلى نادي سيفاس سبور التركي علي سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي في الموسم القادم.

ووصلت المفاوضات بين الأهلي والنادي التركي إلى مرحلة متقدمة للغاية، ولكن يتبقي الاتفاق على البنود المالية في الصفقة وطريقة السداد.

وخرج عبد القادر تماماً من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، في ظل تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية ودخوله في خلافات مع المدرب السويسري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا