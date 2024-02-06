تحسن نسبى في طقس الإسكندرية مع نهاية شهر " طوبة "

شهدت محافظة الاسكندرية، والسواحل الشمالية الغربية للبلاد صباح اليوم الثلاثاء، استمرار لحالة التحسن النسبي في الطقس، مع استمرار فرص سقوط الأمطار التي تكون خفيفة على فترات متقطعة من اليوم.

سجلت الاسكندرية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تراوحت بين 19درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة نسبيا تصل سرعتها إلى32 كم/الساعة.

وتسود اليوم الثلاثاء أجواء شتوية باردة على أنحاء من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة بنسبة حدوث لا تتعدى الـ20%.

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن موعد تحسن الطقس وتوقف سقوط الأمطار على مدينة الإسكندرية، نتيجة المنخفض القطبي شديد البرودة الذي يضرب عددا من المحافظات الساحلية هذه الأيام.

حددت غرفة عمليات المحافظة موعد توقف الأمطار على الإسكندرية، والتي شهدت أمطار غزيرة وصلت إلى مرحلة سقوط الثلوج تيجة الموجة الباردة الحالية، ليكون أول الأيام بدون أمطار بدءاً من يوم الأربعاء المقبل غد يمتد إلى يوم الجمعة المقبل بزيادة من درجة إلى 3 درجات في معدل الحرارة العظمى والصغرى لتبدأ عملية الاستقرار الجوي.

مع نهاية شهر طوبة بدات حالة جديدة من التقلبات الجوية التى ضربت محافظة الاسكندرية على الرغم من الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة الذى بلغ 3 درجات .الا ان شهدت عروس البحر المتوسط هطول امطار غزيرة واستمرار حالة عدم استقرار الاجواء الجوية ،

ويرجع سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم إلى المصريين القدماء، إذ إنهم ربطوا بين تسمية تلك الشهور وبين آلهتهم ومواسم الزراعة والطقس على مدار العام.

وجاءت شهرة شهر طوبة بالأمثال الشعبية التي نسبت إليه، مثل: "طوبة يخلي الصبية كركوبة" و"طوبة أبو البرد والعنوبة"، و"أبرد من مياه طوبة"، و"طوبة بينشف العرقوبة"، وجاءت تلك الأمثال نظرا لانخفاض درجة الحرارة الشديدة به.

وربط المصريون شهر طوبة ببداية الشعور بآلام المفاصل والعظام، حيث أكدوا أن هذا الشهر يشهد أشد صقيع على مدار العام، مما يؤثر سلباً على عظامهم.

ويعد الصقيع من الظواهر الجوية الشائعة في الاسكندرية خلال فصل الشتاء، خاصة في شهر طوبة الذي يعد أحد أبرد شهور العام، وينتمي هذا الشهر إلى التقويم القبطي المصري،