طقس مستقر ومشمس على الأجواء بالإسماعيلية

يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على محافظة الإسماعيلية، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، وتكونت شبورة مائية صباحًا بدت كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية.

وبلغت درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٢٢ درجة مئوية والصغرى ٩ درجات مئوية.

وشهدت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة انتظامًا دون تكدس خلال ساعات النهار. فيما استأنفت حركة الصيد أعمالها بالكامل داخل قناة السويس وبحيرة التمساح والبحيرات المرة مع هدوء سرعة الرياح واستقرار حالة البحر التي شهدت الفترة الماضية اضطرابًا نسبيًا.

وانتظمت حركة الملاحة الدولية بقناة السويس من الجانبين ودخلت القوافل الشمالية من البحر المتوسط في موعدها المحدد وأيضًا القوافل الجنوبية القادمة من البحر الأحمر.

وشهدت حركة الأسواق التجارية في مدن الإسماعيلية نشاطًا مع تحسن حالة الطقس اليوم.

وكانت الإسماعيلية شهدت على مدار الأسابيع الماضية اضطراب في حالة الطقس بسبب رياح شديدة وأمطار وتراجع في درجات الحرارة.