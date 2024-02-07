ليلى سلمان عن "جريمة منتصف الليل": يلقي الضوء على قضايا مجتمعية

تشارك الفنانة السعودية القديرة ليلى سلمان الشهيرة بـ"السلطانة" في الدراما المصرية هذا العام، من خلال مسلسل "جريمة منتصف الليل"، والذي تشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

ليلى سلمان تكشف عن شخصيتها في مسلسل "جريمة منتصف الليل"

واحتفل صناع وأبطال العمل بعيد ميلاد الفنانة السعودية ليلى سلمان، داخل لوكيشن التصوير وبحضور صناع وأبطال العمل.

ليلى سلمان

وفي تصريحات صحفية، أبدت ليلى سلمان، سعادتها بالمشاركة في الدراما المصرية، مؤكدة أن التعاون المصري السعودي في الفن، خلال الفترة الحالية، يعد الأبرز على مدار التاريخ، مضيفة أن هناك تعاون مصري سعودي مشترك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية وغيرها.

وأردفت ليلى سلمان، أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" يقدم مجموعة من القضايا الشائكة في مجتمعاتنا العربية، وهو ما جعلها تتحمس للمشاركة في بطولة العمل، خاصة أن الفن يجب أن يحمل همومنا ويناقش قضايانا الواقعية.

وحول سر غيابها عن احتفالية المسلسل، قالت: "بالطبع كنت أتمنى التواجد وسط هذا الكم من الفنانين، ولكن للأسف سافرت إلى الأردن لإنشغالي بتصوير مسلسل أخر سيعرض في رمضان، وهذا هو سبب غيابي عن الاحتفالية، وسأعود خلال أيام إلى القاهرة لاستكمال تصوير المسلسل".

ليلى سلمان: تدربت على اللهجة المصرية ثلاثة أشهر للمشاركة في "جريمة منتصف الليل"

وعن شخصيتها في العمل، قالت أنها تقدم شخصية "الدكتورة مها" صاحبة الجامعة الخاصة التي تدور فيها أحداث المسلسل، وبها الطالبات الضحايا، وأضافت أنها تدربت على اللهجة المصرية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة قبل بدء التصوير، مؤكدة أن هذا العمل سيكون بداية لها في الدراما المصرية، متمنية أن يلقى العمل إعجاب الجمهور، وتلقى شخصيتها رضاهم وإعجابهم في أولى تجاربها بالدراما المصرية.

ليلى سلمان

وأشارت ليلى سلمان، أن كواليس العمل جيدة جدا ومليئة بالمودة والحب بين كافة أبطاله، وأكدت أن العلاقة بينها وبين كافة الأبطال ممتازة وبها روح وأجواء تشجع على التعاون معهم مجددا في أعمال أخرى.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" من تأليف الكاتب محمد الغيطي، ولإخراج عصام شعبان، وإنتاج شركة a.a one shoot للمنتج علاء الزير، ويشارك في بطولته نخبة نجوم من أجيال مختلفة من مصر والسعودية، وأبرزهم رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، محمد عز، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، عفاف شعيب، ومن السعودية النجوم على السبع، ليلي سلمان، ونوف عبدالله.