قرار جديد في واقعة ضبط مدير شركة دعاية بدون ترخيص في العجوزة

حجزت نيابة شمال الجيزة ، مدير شركة دعاية وإعلان ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات، لادارة شركة بدون ترخيص في العجوزة.

قرار جديد في واقعة في ضبط مدير شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص في العجوزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفنى العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لاستخدامها فى أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك- وحدة تسجيل صوتى كاملة "دون ترخيص").

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار جديد ضد المتهمين بالنصب على المواطنين مقابل عروض وهمية بالماركات العالمية

كما استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المتهمين بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على بعض المواطنين مقابل عروض وهمية على خلاف الحقيقة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغات من مجموعة من الفتيات ضد بلوجر شهيرة وآخرين، اتهموا الفتاة بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت البلوجر أنها تعمل في منتجات شركات، وأن لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج عن عروض وخصومات وهمية للنصب على المواطنين، وطلب تحويلات مالية على محافظ إلكترونية إلا أن بعض الضحايا اكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد جمع مبالغ مالية أغلق المتهمون هواتفهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من المتورطين فى الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.