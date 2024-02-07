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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد في حادث انقلاب سيارة وإصابة اشخاص في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل  نيابة الجيزة ، التحقيق في إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في أطفيح.

قرار جديد في حادث انقلاب سيارة واصابة اشخاص في الجيزة

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بالاستعلام بالحالة الصحية عن المصابين للاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة، بوجود مصادمة وإصابة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انقلاب  وأسفر الحادث  عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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