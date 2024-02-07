انطلاق "100 سنة غنا" بمؤلفات وتسجيلات نادرة لعبد الوهاب فى شكل درامى استعراضى

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، عقدت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى 100 سنا غناء والذى تنطلق أولى فعالياته احتفالا بعيد الحب فى الثامنة مساء الاربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير

حضره د. خالد داغر رئيس الاوبرا ، النجم على الحجار ، المخرج عصام السيد والكاتب الصحفي أيمن الحكيم .

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا ثمن خلالها مشروع 100 سنا غناء ووصفة بالتجربة المبتكرة لإرتباطة بالتراث والمؤلفات المصرية والعربية واشار إلى أهميته في صون الهوية الفنية واعادة احياء الاعمال التراثية مع الحفاظ على طابعها الخاص .

علي الحجار يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الغنائي المصري

ومن جانبه وجه الفنان على الحجار الشكر لوزارة الثقافة ودار الاوبرا على تبنى فكره المشروع ودعمه ، مشيرا انه يضم عدة عروض تبدا بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب ، مضيفا ان العروض غير مرتبطة بالترتيب الزمني ، وتابع انه يسعى لإعادة احياء تراث الموسيقى العربية وتعريف الاجيال الجديدة بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر والعالم العربي بشكل عصري في قالب مختلف بشكل اقرب الى الأوبريت .

المخرج عصام السيد: 100 سنة غنا مغامرة فنية ضخمة

وقال مخرج العرض عصام السيد ان الشكل الفنى للمشروع يعد مغامرة فنية باعتبار المغامرة احد اسباب تطور الفنون ، واشار ان المشروع يعد تطويرا لشكل الحفلات الغنائية ويستهل بالموسيقار محمد عبد الوهاب احد رموز الموسيقى العربية ويعد تأريخا لعصره ويروى مجموعة من الاحداث انذاك .

مؤلف العرض أيمن الحكيم:100 سنة غنا شكل غنائي معاصر مع المحافظة على أصالته

وأكد مؤلف العرض الكاتب أيمن الحكيم إن مشروع 100 سنة غنا هو نتاج عمل موسيقي بتوزيعات مختلفة ، مشيرا انه ياتى فى شكل معاصر مع الاحتفاظ بالطابع الفريد للموسيقى العربية ، مشرا إلى المشوار الفنى الحفل للنهر الخالد والحافل بالأعمال والتجارب المميزة ، وأكد أهمية المشروع ومكانته التي تليق بمكانة الاوبرا وتاريخ الفنان على الحجار .

يشار ان اولى عروض المشروه الفنى 100 سنة غنا من اخراج عصام السيد ، اعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو ، ميدو عادل ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية احمد عفت ، نهاد فتحى ، اسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوى والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم ويضم مختارات من اهم واشهر اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب الى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى .

يذكر ان المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .