أبو يطلق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم"

طرح المطرب "أبو" أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "سستمها" بشكل فيديو كليب مصور، يعتبر الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم".



ويشهد الفيلم ظهورا خاصا لأبو مع زوجته نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل اسم "سستمها"، ويتغنى فيها بكلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام اميل.



ظهر أبو في أحداث الفيلم برفقة زوجته نهال في مشهد الفرح الختامي للفيلم والذي ظهرت مقتطفات منه خلال الكليب الرسمي لأغنية الفيلم.

تفاصيل فيلم السيستم

ويقدم فيلم "السيستم" جرعة كوميدية مركزة، وتدور أحداثه حول حكاية رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، ويجمع الفيلم في بطولته نخبة من نجوم السينما والدراما بمشاركة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، بجانب كل من نسرين طافش ومحمد علي رزق وميس حمدان. والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.