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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد بتر ساقه.. أول ظهور لفادي إبراهيم وتفاصيل لحظاته الحرجة

فادي إبراهيم
فادي إبراهيم

تعرض النجم اللبناني فادي إبراهيم، لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك عقب إصابته بفشل كلوي، مما أدى إلي بتر ساقه.

فادي إبراهيم

نشر الفنان طوني كيوان، صوراً من غرفة المستشفى للفنان فادي ابراهيم  عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام، وظهر في الصور كيوان مع ابراهيم، والعميد الركن جان نهرا.

فادي إبراهيم


حرص فادي إبراهيم على توجيه رسالة لأصدقائه ومحبيه عبر نقابة المهن التمثيلية في لبنان، عن امتنانه للنقابة ودورها وشكره لها على متابعتها لحالته منذ البداية.

فادي إبراهيم

يعتبر فادي إبراهيم ممثل قدير، ولقب بدنجوان الشاشة اللبنانية، بذل حياته للفن، وقدّم أروع الأعمال التي رافقتنا لسنوات طوال.

فادي إبراهيم  قدم عدة أعمال مصرية منها مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبدالعزيز عام 2017، ومسلسل "تحت الأرض" مع الفنان أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطالله" مع الزعيم عادل امام 2012 وآخر أعماله في مصر كان مسلسل “قارئة الفنجان” مع الفنان أحمد فهمي.

فادي إبراهيم
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