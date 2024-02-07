بعد نشر المقاومة مشهد قنص الضابط الإسرائيلي جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401 ضمن فيلق الهندسة القتالية خلال المعارك في قطاع غزة.

و نشرت المقاومة الفلسطينية مشاهد توثق لحظة قنص ضابط إسرائيلي في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وقالت حماس عبر حسابها: تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "تاندوم" غرب حي الصبرة في مدينة غزة.