البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب رضي الله عنها

بحضور لفيف من علماء الأزهر..

تبدأ بعد قليل احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بذكرى الإسراء والمعراج، والسيدة زينب رضي الله عنها.

يحضر الاحتفالية نخبة من علماء الأزهر وشيوخه الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الفقه الشافعي، والمحاضر بالجامع الأزهر، والشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، فضيلة الشيخ علي صالح شيخ اللغة العربية والمحاضر بالجامع الأزهر.

رسالة البيت المحمدي في التذكير بالمناسبات الدينية

تأتي الاحتفالية في إطار رسالة البيت المحمدي في التذكير بالمناسبات الدينية لاستلهام الذكريات التي تحيي في الإنسان شعائر الإسلام، وقيمه الأخلاقية، التي يمكن أن يستفيد منها في دنياه وآخرته " إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن تصيبكم نفحة منها فلاتشقون بعدها أبدًا.