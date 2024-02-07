عاجل
بعد نشر المقاومة مشهد قنص الضابط الإسرائيلي جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بحضور لفيف من علماء الأزهر..

البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب رضي الله عنها

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ بعد قليل احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بذكرى الإسراء والمعراج، والسيدة زينب رضي الله عنها.

txt

مهنا يفتتح احتفالية البيت المحمدي بسرد حياة رائد العشيرة المحمدية

txt

البيت المحمدي يحتفل بذكرى رائد التصوف في العصر الحديث

يحضر الاحتفالية نخبة من علماء الأزهر وشيوخه الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الفقه الشافعي، والمحاضر بالجامع الأزهر، والشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، فضيلة الشيخ علي صالح شيخ اللغة العربية والمحاضر بالجامع الأزهر.

رسالة البيت المحمدي في التذكير بالمناسبات الدينية

تأتي الاحتفالية في إطار رسالة البيت المحمدي في التذكير بالمناسبات الدينية لاستلهام الذكريات التي تحيي في الإنسان شعائر الإسلام، وقيمه الأخلاقية، التي يمكن أن يستفيد منها في دنياه وآخرته " إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن تصيبكم نفحة منها فلاتشقون بعدها أبدًا.

الجريدة الورقية