مهنا يفتتح احتفالية البيت المحمدي بسرد حياة رائد العشيرة المحمدية

أعرب الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، عن بالغ تقديره للعلماء الذين حرصوا على إحياء ذكرى الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث.

وأكد أنه رحمه الله كانت حياته في العلم، ونشر التصوف الراشد، مسترشدًا ببعض الأبيات الشعرية التي تسرد حياته في الدعوة إلى الله المستمدة من صحيح الدين الإسلامي.

وعرض فيلم وثائقي عن حياة الشيخ محمد زكي تحدث فيها علماء من الأزهر عن جهوده في إحياء التصوف في العصر الحديث.

توافد علماء الأزهر للمشاركة في الاحتفالية

يشار إلى أن علماء الأزهر قد توافدوا منذ قليل للمشاركة في احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بالذكرى السادسة والعشرين للإمام الرائد فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم - رحمه الله - وذلك بساحة البيت المحمدي بـالمقطم، حيث حضر : الأستاذ الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية.

كما حضر الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية،والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم بيومي عميد كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق، والأستاذ الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة، والدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف، والأستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الدعوة والإعلام السابق، والأستاذ الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، والمدَّاحين والمبتهلين الشيخ إيهاب يونس، والمنشد عبدالرحمن أبو شعر.