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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم  الأربعاء  محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لتقييم الوضع في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال جروسي، تعليقاً على ذلك في تغريدة له على منصة "اكس"، "في زيارتي الرابعة إلى محطة زاباروجيا، قمتُ بتقييم مدى الالتزام بالمبادئ الخمسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المحطة وحالة أنظمة الطاقة والتبريد الحالية، ومستويات الموظفين المؤهلين". 

 

وأضاف جروسي أن "وهذه تقييمات حيوية لسلامة المنشأة وأمنها". وبحسب جروسي، فإن هذه الرحلة مكنت من الحصول على تقييم كامل للوضع الحالي في محطة الطاقة النووية من حيث أمنها النووي والمادي.

 

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد أكد مؤخراً لجروسي أن "الطريقة الوحيدة لمنع وقوع حادث نووي في محطة زاباروجيا هي نزع السلاح الكامل وإعادتها إلى سيطرة أوكرانيا".

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