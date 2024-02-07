البث المباشر لمشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا يلا شوت اليوم في كأس الأمم الأفريقية

تتجة الانظار في الوقت الحالي عن البحث عن موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، حيث يعد تلك اللقاء هام لدي جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك بسبب تواجد جناح الفريق بيرسي تاو في صفوف منتخب جنوب أفريقيا، ذلك المنتخب الذي يعد مفاجأة بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم في دولة كوت ديفوار التي تستضيف النسخة الرابعة والثلاثون منها.

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تتسلّح النسور النيجيرية بتاريخها العريق وقوة لاعبيها لكن منتخب البافانا بافانا بقيادة مدربه البلجيكي هوغو بروس صاحب الخبرة يسعى لبلوغ النهائي وتحقيق لقبه الثاني.

وتمكن منتخب نيجيريا من التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عقب الفوز على أنجولا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

فيما خطف منتخب جنوب أفريقيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2 /1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "شارليس كونان باني".

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وسيكون النسور الخضر على موعد مع خوض الدور نصف النهائي رقم 16 في المنافسة خلال تاريخه، من أصل 20 مشاركة، وبالتالي استطاعت نيجيريا معادلة الرقم القياسي لمنتخب مصر، الذي تأهل 16 مرة إلى نصف النهائي خلال 26 مشاركة.

متى موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على ملعب السلام "بواكي" وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا

ما القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط ويمكنك مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف النهائي على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق محمد بركات.