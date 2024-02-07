بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس افريقيا

يحتضن ملعب "السلام" المواجهة الحاسمة بين منتخب نيجيريا ونظيره جنوب أفريقيا والمقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، في افتتاح منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

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ويصطدم المنتخب النيجيري اليوم الأربعاء بمنتخب جنوب إفريقيا ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا إذ يعول الأول على سجله الكاسح في المواجهات المباشرة بينهما.

ووصلت نيجيريا إلى نصف النهائي بعد فوزها على أنغولا، بينما تجاوزت جنوب إفريقيا الرأس الأخضر بركلات الترجيح في مباراة تألق فيها حارس المرمى رونوين ويليامز الذي صد 4 ترجيحيات.

وتعتمد نيجيريا في اللقاء على تاريخها المتفوق على جنوب إفريقيا في المواجهات المباشروة إذ حققت 7 انتصارات وتعادلت 5 مرات وخسرتين فقط من أصل 14 مباراة، وتعد آخر مواجهة جمعتهما التي أقيمت في ربع نهائي 2019 وانتهت كذلك بفوز نيجيري.

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وتملك جنوب إفريقيا تاريخا في البطولة الإفريقية بتحقيقها لها مرة واحدة في 1996 والحلول وصيفة لنسخة 1998 وثالثة لنسخة 2000 بينما حققت نيجيريا الكأس 3 مرات في 1980 و1994 و2013.

موعد مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا في كأس الامم

وسوف بكون موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر فبراير الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وسط حضور عدد كببر من جمهور الفريقين.

نيجيريا وجنوب إفريقيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

بينما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة جنوب افريقيا ونيجيريا، فانة قنوات بين سبورت الرياضية القطري وقناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات سوف يقوموا بنقل المباراة بين المنتخبين اليوم، وهم كالتالي:

اسم القناة: الجزائرية الأرضية.

التردد: 11680.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: افقي.

كما خصصت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطري، قناة beIN AFCON، من أجل نقل مباراة منتخب جنوب أفريقيا ونيجيريا اليوم في نصف نهائي كأس امم أفريقيا حيث ترددها كتالي: