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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

طه دسوقي يكشف تفاصيل تجربته بمرض التوحد في "حالة خاصة"

طه دسوقي
طه دسوقي

كشف الفنان طه دسوقي، عن تجسيد دوره في مسلسل "حالة خاصة"  في شخصية نديم أبو سريع، والذي فاق التوقعات بردود أفعال الجمهور، مشيراً بأنه سعيد بذلك، وتحديدا أن المسلسل نال إعجاب الجميع منذ طرح الحلقة الأولى وهو مفاجأة بالنسبة له.

طه دسوقي 

طه دسوقي يكشف تفاصيل شخصية نديم أبو سريع

تابع طه دسوقي حديثه خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "مبسوط أن الناس شافت حاجة بشكل مختلف ومعبر عنها بشكل غير تقليدي"، لافتًا إلى أن أهم جزء أعجبه في شخصية المصاب بمرض "التوحد" أثناء فترة التحضير للشخصية هو الجزء "الطفولي" في الشخصية.

أضاف دسوقي، قائلاً: "شخصية نديم مش بيعرف يعبر عن إحساسه أو يستخدم طريقة مختلفة زي الناس العادية في التعبير، ومش بيفهم إحساس اللي قدامه، ودي كانت أصعب جزئية إزاي اعبر عن حب أو كره".  

طه دسوقي 
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