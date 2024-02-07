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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد وحكام مباراة مازيمبي وبيراميدز في دوري الأبطال

مباراة بيراميدز ومازيمبي
مباراة بيراميدز ومازيمبي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا بشأن تحديد موعد وحكام مباراة مازيمبي الكونغولي أمام بيراميدز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقبا.

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ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت ٢٤ فبراير الجاري، على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكامبرون.

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