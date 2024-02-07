إزالة 105 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 105 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، 29 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بواقع 22 حالة مباني بمركزي مطاى ، والمنيا ، و7 حالات تعدِِ على أرض زراعية ، بمركزى بنى مزار والمنيا .

إلى جانب إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية ، حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بمركز مطاى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.