يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران اليوم في كأس أمم آسيا

شهدت محركات البحث جوجل ارتفاعًا كبيرًا فيما يخص مباراة قطر ضد إيران والقنوات الناقلة لها، وهذا استعدادًا للقاء القوي الذي يجمع المنتخب القطري بنظيره الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 2024، حيث نجح المنتخب القطري في تجاوز عقبة أوزبكستان بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، بينما أحرز المنتخب الإيراني انتصارًا مهمًا على اليابان، مما أدى إلى خروجهم من البطولة، نوافيكم بكل تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران اليوم في كأس أمم آسيا

يذكر أنه من أصل 5 مباريات خاضها منتخب إيران في البطولة، حكم لهم حكم عربي في اثنين منها، وفي كلاهما، حقق المنتخب الإيراني الانتصار. مباراة إيران وفلسطين أدارها الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، ومباراة إيران وهونغ كونغ أدارها الحكم السوري حنا حطاب.

وسيحتضن استاد الثمامة في الدوحة، مساء الأربعاء، القمة المرتقبة بين قطر وإيران، في نصف نهائي العرس الآسيوي، على أن يواجه الفائز بينهما، الفائز في نصف النهائي الثاني، بين الأردن وكوريا الجنوبية.

فيما تأهل المنتخب الإيراني متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد حصد 9 نقاط من 3 انتصارات، وعبر دور الـ 16 بصعوبة بركلات الترجيح أمام المنتخب السوري، ثم تجاوز منتخب اليابان القوي في دور الثمانية بانتصار بنتيجة 2-1.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وإيران عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتقابل منتخبي قطر وإيران في كأس آسيا من قبل مرتين، الأولى في مجموعات نسخة 1988 التي أقيمت على أرض العنابي وانتهت بفوز الضيوف 2-0، والثانية في مجموعات نسخة 2015 بأستراليا، وانتهت أيضا بالنتيجة ذاتها لصالح المنتخب الإيراني ويسعي منتخب قطر لتحقيق الفوز الأول علي إيران في مسابقة كأس أمم آسيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وإيران اليوم

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا، متابعة المباريات المتبقية من البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة قطر وإيران في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".