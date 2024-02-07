"إعادة تدوير المخلفات" ورشة عمل بمركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج

نظم مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، ورشة عمل للأطفال من سن ٦ الي ١٤ سنه عن "إعادة تدوير المخلفات"، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام محمد مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.





وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن ورشة العمل تأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم و رعاية الموهوبين، وكذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موضحاً ان تدريب الاطفال منذ الصغر علي فكرة إعادة تدوير المخلفات، تنطوى على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي، و تنمية الوعى البيئى لدى النشء.





وقال الدكتور خالد عمران ان التدريب يهدف ايضاً الي تنمية القدرات الحسية والفنية لدى النشء لإكتشاف مواهبه ونقاط قوته وتميزه، كما يساعد على إكساب ألأطفال مهارات وخبرات لكيفية الحفاظ على البيئة والاهتمام بها و يطور التفكير الأبداعي و المهارات العملية لديهم .





وأوضحت الدكتور ريهام محمد، أن الورشة شارك بها 13 متدرب من تتراوح اعمارهم من 6 حتى 14 عاماً، و استمرت لمدة 3 أيام، مضيفة ان الأطفال قاموا بتشكيل لوحات فنية من مخلفات الورق، وصناعة الورق يدوياً، وتم تدريبهم عملياً بشكل مبدئي على كبفية صناعة النسيج بما يتناسب مع اعمارهم.