استشهاد 12 فلسطيني بعد استهداف الاحتلال سيارة تعبئة مياه في حي صبرة

استهدفت طائرات الاحتلال تستهدف سيارة لتعبئة المياه في شارع المغربي في حي الصبرة بغزة، واستشهاد ١٢ مواطناً من العطشى في الحي من الجيران والأصدقاء من آل الداية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع شهداء وإصابات أطفال في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين برفح جنوب قطاع غزة .

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 مُصابًا.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا لا يتضمن عدد الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى".