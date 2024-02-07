عاجل
السيسي يصدر قرارات لتحسين الدخل للمواطنين ورفع الحد الأدنى لـ٦الاف جنيها
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قومي للمرأة ينظم تدريب حول " الأمن السيبراني للمرأة والأسرة المصرية"

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة تدريبا للعاملين بالمجلس ومحامي مكتب شكاوي المرأة بعنوان "الأمن السيبراني للمرأة والأسرة المصرية" والذي استمر علي مدار يومين ، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة.

txt

تكريم وفد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا

txt

القومي للمرأة واللجنة الوطنية ينظمان ندوة عن مكافحة "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"

تضمن التدريب التوعية بأنواع الجرائم الإلكترونية التي من الممكن ان تتعرض لها المرأة والتي تشمل الابتزاز الالكتروني وسرقة الهوية والملفات الضارة وجرائم القرصنة وجرائم الأموال، والتعريف بأحدث الطرق المتبعة في القرصنة الإلكترونية ضد المرأة، والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي علي الحياة الشخصية للمرأة واسرتها، الى جانب الطرق المتبعة لحماية المرأة من كل تلك الجرائم.

 

 كما استعرض التدريب أنواع العملات الرقمية المختلفة والتى تشمل العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية والعملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، وكيفية الاستخدام الآمن لتلك العملات، ودور الهندسة الاجتماعية في الجرائم الإلكترونية. كما تضمن التدريب أحدث الطرق والتطبيقات التي تحمي المعلومات الشخصية للمرأة وأسرتها من القرصنة.

 

كما  تضمن التدريب تعريف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية، وأحدث الآلات التي تجمع بين أنواع الذكاء المختلفة لدي الانسان "الروبوت". كما ناقش أنواع الفيروسات المختلفة الموجودة  وكيفية حماية الأجهزة الإلكترونية منها، وكيفية حماية الأطفال والشباب من الانسياق وراء  بعض الالعاب والبرامج التي من الممكن أن تؤثر عليهم بالسلب بشتي الصور.

مواد متعلقة

كاسبرسكي تكشف عن سلالة غير تقليدية من البرمجيات الخبيثة تستهدف macOS

وزارة العمل تختتم برنامج تدريبى للفتيات بالشرقية

منطقة الشرقية الأزهرية تواصل تدريبات ترقي معلمي الأزهر

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

كاسبرسكي تتيح 360 ألف أداة تشفير مجانية لاستعادة البيانات من برمجيات الفدية

أغنية "بين الحيطان" لرامي صبري.. تزايد مستمر في المشاهدات ومواصلة الصدارة

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح المؤتمر الأول للتدريب المهني

الإسعافات الأولية .. دورة تدريبية بكلية طب بشري سوهاج
الجريدة الورقية