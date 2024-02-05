القومي للمرأة واللجنة الوطنية ينظمان ندوة عن مكافحة "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة توعوية حول مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالشر، شارك فيها عدد من ممثلي منتدي المنظمات غير الحكومية.

‎ألقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، محاضرة تعريفية حول طبيعة واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط بها في مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، و أكدت على الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين مختلف فئات المجتمع، كما أشارت الي منظومة الشكاوى الخاصة بالخطوط الساخنة الثلاث للمجالس القومية لحقوق الانسان "١٥١١٥/١٦٠٠٠/١٥٥٠٨" لتلقي شكاوى ضحايا جريمة الاتجار بالبشر

وأكدت جبر : على ان الضحايا يتلقون كافة الخدمات القانونية، الاجتماعية، النفسية، الصحية اللازمة،و خلال الندوة تم توزيع ميداليات تحمل أرقام الخطوط الساخنة للثلاث مجالس القومية لحقوق الانسان، حتى يتسنى للجمعيات الاهلية الترويج لهم.

تم التطرق الي موضوع عاملات المنازل والتطورات المرتبطة به ولا سيما ضرورة تغير النظرة المجتمعية لهذا العمل وماتقوم به وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي،بالنسبة لحقوق هذة الفئة من تدريبات وتأمينات.

وتم التأكيد على الدور المحوري للجنة القانونية التي قام بتشكيلها السيد وزير العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون ينظم عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم وذلك لمد مظلة الحماية القانونية لهذة الفئة باعتبارها إحدي فئات العاملين بالقطاع غير المنظم التي تهدف الدولة إلي دمجها في القطاع الرسمي.