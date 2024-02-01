بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية

نشرت أنتي الأهم على صفحتها الرسمية مشاركتها في ماراثون سباق الجري من أجل غزة والذي أطلقه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

صرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم وعضو مجلس القبائل والعائلات المصرية بأن ماراثون دعم أهلنا في غزة يعد من أكبر الفاعليات لوإنه ليس مجرد حدث رياضي بل إنه رمز للجهد الجماعي للتخفيف من الصعوبات التي يواجها أهل غزة، وهو سباق جري يمكن للمشاركين فيه الاختيار من سباق 5 كيلومترات أو سباق 1 كيلومتر على أن تكون جميع عائدات هذا السباق من أجل غزة والتي سوف تعود بالنفع المباشر على مواطني غزة، حيث سيتوفر لهم مساعدات إنسانية عاجلة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمرون بها، وسيحصل كل عداء في سباقي 5 كيلومترات أو سباق 1 كيلومتر على قميص وميدالية نهائية، بالإضافة إلى هدايا متنوعة.

أنتي الأهم تشارك في ماراثون سباق الجري من"أجل" غزة

وأضافت الفخراني بأن ماراثون دعم غزة سوف يقام يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 بمحمية وادي دجلة وأنها تدعوا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمشاركة في هذا الحدث الضخم لدعم أهلنا في غزة.

وأوضحت الفخراني أنه يمكن المشاركة في ماراثون RUN FOR GAZA... RUN FOR LIFE من خلال موقع تذكرتي أونلاين.